حنان مطاوع بإطلالة ملكية على إنستجرام (صور)

تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة ملكية عبر حسابها على إنستجرام، مما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين خلال دقائق.وأطلت حنان مطاوع بفستان أسود اللون ذو أكتاف ضخمة من التل ونسقت معه صندل أسود اللون وتزينت بأقراط فضية بارزة، وصففت شعرها بأن يكون منسدلا على أكتافها بلمسة من مصفف الشعر مصطفى دهب.وعلقت حنان مطاوع على إطلالتها: "لا تخف من التخلي عن الجيد، للتقدم إلى الأفضل"، وتميزت الفنانة، حنان مطاوع، مؤخرا بعدد من الإطلالات الأنيقة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بإطلالات كاجول أنيقة، وغيرها بإطلالات كلاسيكية وملكية، لتحقق التنوع في الأزياء الذي تسعى إليه.ومؤخرا أعلنت "حنان" مشاركتها في مسلسل "ورد" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، والذي تدور قصته في إطار اجتماعي، والمسلسل من إخراج شادي أبوشادي، وبمشاركة كل من النجوم، نضال الشافعي صلاح عبدالله، محمد لطفي، تيام مصطفى قمر، محمد عز، تأليف فتحي الجندي.ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة للنجمة حنان مطاوع.