رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حنان مطاوع بإطلالة ملكية على إنستجرام (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:54 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
سارة ساويرس
طباعة
تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة ملكية عبر حسابها على إنستجرام، مما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين خلال دقائق.

وأطلت حنان مطاوع بفستان أسود اللون ذو أكتاف ضخمة من التل ونسقت معه صندل أسود اللون وتزينت بأقراط فضية بارزة، وصففت شعرها بأن يكون منسدلا على أكتافها بلمسة من مصفف الشعر مصطفى دهب.

وعلقت حنان مطاوع على إطلالتها: "لا تخف من التخلي عن الجيد، للتقدم إلى الأفضل"، وتميزت الفنانة، حنان مطاوع، مؤخرا بعدد من الإطلالات الأنيقة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بإطلالات كاجول أنيقة، وغيرها بإطلالات كلاسيكية وملكية، لتحقق التنوع في الأزياء الذي تسعى إليه.

ومؤخرا أعلنت "حنان" مشاركتها في مسلسل "ورد" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، والذي تدور قصته في إطار اجتماعي، والمسلسل من إخراج شادي أبوشادي، وبمشاركة كل من النجوم، نضال الشافعي صلاح عبدالله، محمد لطفي، تيام مصطفى قمر، محمد عز، تأليف فتحي الجندي.

ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة للنجمة حنان مطاوع.

موضوعات متعلقة

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات


الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

تعرف على نص دعاء الرياح.. إليك التفاصيل

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص

العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس

عبد الناصر.. «الثعلب» كما وصفته الصحافة الأمريكية

لجنة المعارض بـ«الناشرين المصريين» تناقش خطة عمل الفترة المقبلة