قفزة قياسية في إنتاج الذهب من منجم السكري

أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في مصر أهم المؤشرات المالية للعام المالي 20202021، والذي تحقق خلاله إيرادات قياسية بلغت 829 مليون دولار أمريكي من مبيعات الذهب البالغة 468.681 ألف أوقية بمتوسط سعر محقق للذهب تم بيعه 1766 دولارًا أمريكي لكل أونصة.كما حققت سنتامين إجمالي أرباح بلغت 315 مليون دولار قبل الضريبة، مقارنة بـ 173 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019، بنسبة نمو 82%.ووفقًا لبيان نتائج أعمال الشركة، فقد حققت 829 مليون دولار أميركي، قبل الضرائب، بنمو نحو 54%، كما حققت الشركة تدفقات نقدية بلغت 142 مليون دولار أميركي، بنمو قدره 91%.وقالت سنتامين، إن عام 2020 شهد تحسّنًا في الإنتاجية بنسبة 12%، على الرغم من تفشّي وباء كورونا، وأرجعت ذلك إلى تحسين ظروف التشغيل وزيادة الكفاءات الإنتاجية.وانخفض إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري بنسبة 6% خلال العام الماضي 2020، ليصل إلى 452.3 ألف أوقية، مقابل 480.5 ألف أوقية خلال عام 2019.