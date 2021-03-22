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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. كيف دعمت الحكومة قطاع السياحة خلال أزمة كورونا؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
سمر محمدين
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تأثرت قطاعات الأعمال المختلفة سلبًا جراء جائحة كورونا وتداعياتها التي فرضتها على الدول، إذ فقد العديد من العمالة في المؤسسات المختلفة وظائفهم، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأت الغلق الكلي أو الجزئي.

وعليه دعمت الحكومة المصرية الفئات الأكثر تضررًا من الجائحة، لاسيما العاملين بقطاع السياحة والطيران، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي بهدف تحقيق القيمة المضافة للدولة عن طريق صرف إعانة شهرية.

وترصد "الدستور" كيف دعمت الحكومة قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة جراء تفشي جائحة كورونا.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية أن نسبة العاملين بالقطاع وصل إلى 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.

فيما تم صرف 890 مليونا و407 آلاف جنيه، صرفت لـ509 آلاف و350 عاملا يعملون في 8354 منشأة سياحية حتى الآن سواءً عامة أو خاصة، بحسب وزارة القوى العاملة.

خلال يوليو 2020 تم صرف 196 مليونا 373 ألف 791 جنيها، لـ 189 ألفا و313 عاملا يعملون في 2700 منشأة.

خصص صندوق إعانات الطوارئ للعمال في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة والغزل والنسيج والقطاعات الأخري، حوالي 331 مليون و652 ألف جنيه لنحو 288 ألفا و737 عاملا يعملون فى 2898 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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