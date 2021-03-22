«مياه المنوفية» تعلن قطع المياه عن 4 أماكن غدًا

أعلنت شركة مياه المنوفية عن انقطاع المياه عن 4 مدن وضواحيها غدًا الثلاثاء الموافق 16-3-2021، وذلك للقيام بعملية الغسيل الدورية لشبكات، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة.وكشفت شركة مياه المنوفية عن قطع المياه غدًا الثلاثاء 16-3-2021 عن مدينة منوف من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا، من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.كما أعلنت شركة مياه المنوفية عن قطع المياه غدًا الثلاثاء عن مدينة أشمون من الساعه الثامنه صباحًا وحتى الساعة الثانيه ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.ونوهت شركة مياه المنوفية عن انقطاع المياه غدًا عن مدينة منوف من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات الخاصة بها لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.