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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنوفية» تعلن قطع المياه عن 4 أماكن غدًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:52 م
قطع المياه
قطع المياه
ولاء القاضى
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أعلنت شركة مياه المنوفية عن انقطاع المياه عن 4 مدن وضواحيها غدًا الثلاثاء الموافق 16-3-2021، وذلك للقيام بعملية الغسيل الدورية لشبكات، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة.

وكشفت شركة مياه المنوفية عن قطع المياه غدًا الثلاثاء 16-3-2021 عن مدينة منوف من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا، من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.



كما أعلنت شركة مياه المنوفية عن قطع المياه غدًا الثلاثاء عن مدينة أشمون من الساعه الثامنه صباحًا وحتى الساعة الثانيه ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.


ونوهت شركة مياه المنوفية عن انقطاع المياه غدًا عن مدينة منوف من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات الخاصة بها لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

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