القوات التركية تقصف 5 قرى في ريف حلب شمال سوريا

قصفت القوات التركية والميليشيات التابعة لها، اليوم الإثنين، 5 قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أن القواعد التركية في مدينة الباب قصفت شرقي حلب براجمات الصواريخ، محور قرية عبلة غربي مدينة الباب ومحيط تل رفعت وقرية تل جيجان وقرية تل جميل ومحيط قرية كفرنايا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب.وأشار المرصد السوري إلى أن ذلك يأتي في إطار القصف المتجدد على تلك محاور، وكانت القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في بلدة كلجبرين بريف حلب قد قصفت بقذائف المدفعية، أطراف تل رفعت وعين دقنة ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.