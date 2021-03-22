استكمال رصف طرق مدينة الزينية بالأقصر

تابع العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال، نائب رئيس المركز وأشرف سعد الدين مدير المتابعة الميدانية بالمركز المرور على أعمال طريق الستين لاستكمال أعمال الرصف في مدينة الزينية.حيث يتم رصف الطريق على مسافة كيلو ونصف وهو الطريق الرابط بين الطريق الجانبية لخط السكة الحديد ومدخل قرية الزينية بحرى، وهو من ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة سير اعمال المشروعات فى مدينة الزينية.