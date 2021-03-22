حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بشوارع الأقصر

قاد اللواء عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، الإثنين، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.شملت الحملة مناطق الصنايع، أبو الجود، شرق السكة، المدينة، المنشية، والتلفزيون، بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الأقصر وضباط المرافق والقوة المرافقة.أسفرت الحملة عن تحرير 161 محضرًا تضمنت 19 محضر إشغالات، 13 محضر نظافة عامة، محضرين لمقاه تقدم شيشة، و11 محضرًا لباعة جائلين، 11 محضرًا عدم ارتداء كمامة، و73 إزالة إدارية.