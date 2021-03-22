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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بشوارع الأقصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:36 م
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هدى الأمير
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قاد اللواء عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، الإثنين، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

شملت الحملة مناطق الصنايع، أبو الجود، شرق السكة، المدينة، المنشية، والتلفزيون، بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الأقصر وضباط المرافق والقوة المرافقة.

أسفرت الحملة عن تحرير 161 محضرًا تضمنت 19 محضر إشغالات، 13 محضر نظافة عامة، محضرين لمقاه تقدم شيشة، و11 محضرًا لباعة جائلين، 11 محضرًا عدم ارتداء كمامة، و73 إزالة إدارية.

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