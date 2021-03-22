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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» يؤيد المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:56 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم، عن تأييده للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للحل في اليمن، وذلك على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد «أبوالغيط» في بيان صادر عن الأمانة العامة، أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب.

وأضاف أن النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن «أبوالغيط» قوله: "إن فتح مطار صنعاء طالما كان مطلبًا حوثيًا، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها".

وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني.

وطالب الجماعة بتنحية أي مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة.

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