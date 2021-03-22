«الداخلية» تنظم احتفالية للسجينات بمناسبة عيد الأم (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية ضخمة لعيد الأم لنزيلات السجون، وحرص قطاع السجون على حضور عدد من القيادات والضباط وممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين فى الحفل الذى تضمن فقرات غنائية، وتوزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الاحتفال.وخلال الحفل حرص القطاع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى احتفالات عيد الأم لعام 2021، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع السجناء (زيارة استثنائية) على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة قرب الاحتفال السنوي بـ(عيد الأم 2021)، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعي بين النزلاء والزائرين وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 22 3 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 8 4 2021.