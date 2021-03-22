نائب يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن إصدار قانون لمنع زواج الأطفال

قال النائب احمد حته عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي لمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال، والمطالبة صراحة بمنع الزواج المبكر حفاظا منه على الحياة الأسرية ودرءًا لمخاطره على الأزواج والزوجات الشباب ومخاطره الاجتماعية والاقتصادية فيما بعد.وأضاف حته خلال تصريحات له اليوم، أن هناك دراسات اجتماعية وصحية واقتصادية تحذر من التداعيات والاثار السلبية للزواج المبكر، والذي يعتبر كذلك سبب رئيسي وراء حالات الانفصال.واشار عضو مجلس النواب، الى أن توجهات الرئيس، بصدور قانون مستقل من مجلس النواب يمنع زواج الأطفال، يؤكد انها ظاهرة خطيرة ولابد من التصدي التام لها، مشددا على أن الزواج المبكر يؤدي الى الزيادة السكانية ويكلف الدولة فوق طاقتها، كما أن الزيادة السكانية خطر هائل يبتلع كل منجزات الدولة المصرية.وطالب النائب احمد حته وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية بضرورة، زيادة التوعية بخطورة الزواج المبكر وزواج الأطفال وتحديد السن القانونية للزواج، حتى تنعم الأسر بالسعادة ويكون الزوج والزوجة مقدرين تماما لمعنى الحياة الزوجية ومتطلباتها.