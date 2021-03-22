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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قناة «الظفرة» الإماراتية تعرض مسلسل «بنت السلطان» في رمضان

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:36 م
روجينا
روجينا
منار إبراهيم
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تعرض قناة "الظفرة" الإماراتية مسلسل"بنت السلطان" الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا في رمضان المقبل.

وتواصل روجينا ونجوم المسلسل تصوير العمل بشكل مكثف في عدد من المناطق المختلفة حيث انتهى المخرج أحمد شفيق من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة الإسكندرية مؤخرا.

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.

وقدمت روجينا في شهر رمضان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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