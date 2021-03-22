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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التعاون مع مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 م
السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
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التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا عبر الفيديو كونفرانس يوم الاثنين ٢٢ مارس، كلفن جورتزن نائب رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا، في إطار جهود التواصل مع مختلف المقاطعات الكندية لاستشراف مجالات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والثقافي وتعزيز الاستثمارات مع مصر.

وشهد اللقاء - وفقًا لتصريح أدلى به السفير المصري- مناقشة أوضاع الجالية المصرية في المقاطعة، حيث أشاد المسئول الكندي بالإسهامات المقدرة للجالية المصرية في دعم اقتصاد المقاطعة، وفى توفير الرعاية الطبية لأبناء المقاطعة إبان جائحة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومقاطعة مانيتوبا، لاسيما في المجالات التي تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل التصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الطيران والفضاء، والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات المبتكرة، والطاقة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والتعدين، والسياحة، والنقل.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه استعرض خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادي رغم ظروف جائحة كورونا، وبشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، وما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية الضخمة وغيرها، مقترحا تنظيم فعاليات وزيارات افتراضية لرجال الأعمال والمسئولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثماري والاقتصادي. كما ناقش سفير مصر مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التطور الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر، وخطط التوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحا وضع خطة عمل مشتركة تسهم في زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين في جامعات المقاطعة، والتوسع في التعاون البحثي والاكاديمي مع الجامعات المصرية.

وحرص المسئول الكندي في نهاية اللقاء علي توجيه الدعوة لسفير مصر لزيارة مقاطعة مانيتوبا خلال الفترة القادمة، للوقوف علي فرص التعاون القائمة، وزيارة عدد من المشروعات وعقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الحكومة والبرلمان في المقاطعة.
سفيرنا بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التعاون مع مصر
سفيرنا بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التعاون مع مصر
سفيرنا بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التعاون مع مصر
سفيرنا بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مانيتوبا التعاون مع مصر

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