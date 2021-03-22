المرأة والساطور: اعترافات المتهمة بقطع أصابع ضرتها في قنا

أدلت المتهمة بمحاولة قتل ضرتها في قرية العمرة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، الإثنين باعترافاتها بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليها، عقب الاعتداء على ضرتها بـ"ساطور"، ما أدى إلى تهشيم رأسها وبتر 3 أصابع من يديها.



ذكرت المتهمة في اعترافاتها أنها كانت تود التخلص من الحالة السيئة التي كانت تعيشها في المنزل على يد الزوج وضرتها الأخرى: "أنا كنت عايزة أخلص من الذل اللى كنت بعيشه في البيت كل يوم".



تابعت المتهمة بالاعتداء على ضرتها، أن الزوج تزوج منها هى في البداية ثم تزوج عليها السيدة الأخرى (المجني عليها) وأنجب منها طفلة، موضحة أنه عقب زواج رب الأسرة من زوجته الجديدة قام بتطليقها، رافضًا أن ينفق عليها أو على الأبناء.



وأوردت السيدة خلال اعترافاتها أن الزوج قام بـ"ردها" من جديد، لتعيش في منزل واحد مع ضرتها، مؤكدة أنها كانت تتعرض للسب من قبل الزوج وزوجته: "كانت دايمًا بتسخنه عليا وبتخليه يعتدي عليا ويضربني وبيعاملوني زي الخدامة في البيت لغاية ما زهقت من عيشتي بسبب الذل اللى كنت عايشه فيه".



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تمكنت من إلقاء القبض على، منى. أ. م، 40 عامًا، لاتهامها بالاعتداء على ضرتها شيماء. ا. ر، 25 عامًا، وقطع أصابعها بساطور وتهشيم رأسها، ما تسبب في كسور عدة في جمجمة الرأس، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.