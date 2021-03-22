رئيس البريد: الانتهاء من مبني العاصمة الإدارية العام المقبل

قال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، إنه سيتم الانتهاء من إنشاءات مبنى هيئة البريد بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل 30 يونيو عام ٢٠٢٢، موضحا أن عدد الموظفين يصل لـ41 ألفا و800 موظف حاليا، بعدما كان 56 ألف موظف، حيث انخفض عدد الموظفين بسبب خروجهم على المعاش، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتدريب 15 ألف موظف.وأكد رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الهيئة بالقرية الذكية أن الهيئة تسعى لزيادة عدد الأكشاك والبالغة ٣٥ كشكا إلى ما يزيد على 60 مكتبا، وتمتلك الهيئة نحو 60 عربة بريد متنقلة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 500 مكتب بريد جديد على مستوى الجمهورية.وأضاف أن حجم مدخرات الهيئة يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه لنحو 23 مليون عميل، جزء كبير من هذه الأموال تستثمر في بنك الاستثمار القومي والجزء الآخر لتعظيم الربحية.