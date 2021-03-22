الأم المثالية بالمنوفية: «شكرًا الدستور.. الريس جبر بخاطري» (فيديو)

قالت روحية حبيب، والدة ذوي الهمم الثلاثة بالمنوفية، الأم المثالية على مستوى الجمهورية إنها لم تكن تتوقع أبدًا أنه سيأتي يوم تقابل فيه رئيس الجمهورية ويمنحها وسام الأم المثالية:"جبر بخاطري، ربنا يجبر بخاطره".أضافت روحية، لـ«الدستور: "عمري ما فرحت كده وفضلت أزغرد يومين كاملين، وتكريم الرئيس شال تعب السنين اللي راحت وحسيت إني رجعت بنت عشرين من فرحتي برؤيته".اختازت وزارة التضامن الاجتماعي الحاجة روحيه محروس حبيب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، ووقال ابنها محمد إنه هو مَن قدم لوالدته في المسابقة، فكان حلمه الوحيد تكريم ست الحبايب التي ربته هو وإخوته الأربع وتعبت عليهم دون اللجوء لأحد بكل حب، فكان الشئ الوحيد الذي سيعوضها تكريمها ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي طالما حلمت برؤيته، فكان حلما بعيد المنال وأصبح اليوم حقيقة.ووجهت روحية الشكر لـ«الدستور» الذي كان أول مَن فجر قصتها وألقى الضوء عليها كما وجهت الشكركل مَن تعاطف مع قصتها وشجعها بكلمة طيبة، إضافة إلى الرئيس السيسي التي تدعو له دائمًا بالتوفيق: "ربنا يحفظه ويبعد عنه الناس الوحشة، هو سندنا وهو الأمان لينا".كانت «الدستور» قد توجهت إلى منزل روحية محفوظ حبيب القاطنة بإحدى قرى محافظة المنوفية، وهى سيدة بألف رجل رغم ضعف بنيتها وقلة حيلتها وكبر سنها، ظلت تعافر ممسكة الفأس بيد واليد الأخرى ترعى بها 3 معاقين، طيلة 41 عامًا عمر من الشقاء والعناء، تركها زوجها منذ 27 عامًا وتخلي عنها وترك لها مسؤولية الأبناءففي منزل صغير من الطوب اللّبن وحجرة واحدة وغرفة أقل من متر تعد بها الطعام، وفناء يتسع لخمسة أشخاص به حوض من الأسمنت لصنبور من المياه، هذا كل ما تملكه ملاك الرحمة دون أي أجهزة كل شيء في حياتها بدائي، وبالرغم من هذا، لم تطلب مساعدة يومًا من أحد، ظلت صامدة حتى لا تخضع واستغنت عن كل شئ، كل همها، فقط، أن يأتي عليها المساء تغلق عليها بابها في ستر وأمان من الله.روحية تعيش بإحدى قرى المنوفية (61 سنة) قضتها في رعاية 4 أبناء ثلاثة منهم أطفال من الأربعين إلى 27 عاما وولد واحد فقط معافى، وظلت تكافح حتى أكمل تعليمه وأصبح مهندسًا، أما الثلاثة الآخرون فهم بيدها أينما ذهبت سواء إلى الحقل أو قضاء مستلزماتها.تقول السيدة روحية إنها قضت عمرها في خدمة أبنائها ودائمًا ما ينتابها الخوف عليهم: "ربنا يجعل يومهم قبل يومي علشان ميتبهدلوش وميلاقوش حد يرعاهم ويأكّلهم"، لافتة إلى أنها دائمًا ما تحمد الله برغم كل شيء ولا تتمنى إلاّ أن يحفظ لها ولدها الوحيد المعافى.أضافت الأم روحية أنها تصحو كل فجر للصلاة تعد الإفطار وتطعم أولادها وتقوم بتغير ملابسهم وعمل ما يلزم لهم لأنهم كبار بتصرفات الأطفال الصغار، وتأخذهم معها إلى الحقل يجلسون معها حتى تتم أعمالها وترجع بهم إلى المنزل لتعد وجبة الغداء.أشارت إلى أنها تعود وترجع إلى حقلها الصغير، وبعد العشاء تقوم بغسل ملابسهم وتطعمهم وتضعهم بجوارها في السرير، لكن دائمًا ما تصحو على خروج أحدهم رغم غلق الأبواب، وفي أحيان كثيرة يتسلقون الأسطح للخروج من المنزل، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تذهب للحج، لكن لا تستطيع حتى لو أتيحت لها الفرصة بسبب أبنائها التي ترعاهم، حتى لم تتمن غير ستر الله.