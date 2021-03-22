الأردن يدعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي: إن الأردن يدعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية؛ لأن هذه المبادرة وفرت طرحًا متكاملًا للتوصل لاتفاق سياسي شامل منسجم مع قرارات الشرعية الدولية ينهي الأزمة، ويحمي اليمن وشعبه، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.وأضاف «الصفدي» وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، أن المبادرة تعكس أيضًا حرص السعودية على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، وتمثل خطوة عملية في جهود إنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية.وجدد إدانة المملكة المطلقة للهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية في أي خطوات تتخذها لحماية أمنها ومصالحها، مشددًا على أن أمن الأردن والسعودية واحد.