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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية تكرم أمهات الشهداء في احتفالية عيد الأم

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:16 م
شباب ورياضة الإسكندرية
شباب ورياضة الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الإثنين، احتفالًا بعيد الأم، ضمن مبادرة من شباب برلمان الإسكندرية تحت إشراف إدارة إعداد القادة لتكريم أمهات الشهداء تقديرا لتضحيتهم.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن تلك السيدات يقفن فى جانب آخر من الحياة بعد فقدان فلذات أكبادهن، وأزواجهن ورغم الحزن والألم الذي يعتصر قلوبهن من صدمة الفراق إلا أنهن صامدات، صابرات، رائدات، وسيدات الوطنية، قدمن أبناءهن فداء للوطن ودفاعا عن الأرض والعرض والشرف، ليلقبن بـ(أمهات شهداء الوطن والواجب) من شباب رجال الجيش والشرطة، ويقفن في يوم عيد الأم في قمة المثالية التي لا يضاهي أي تكريم لهن قيمة تضحيات أبنائهن ولا صبرهن علي  مصاب فراق أعز الأحباب.

أضافت أن اليوم تجلس أمهات الشهداء دامعات العينين، يتذكرن من كان يوما فى أحضانهن ويهنوهن دومًا في عيد الأم، وعزائهن أن أولادهن فدوا وطنهم لحمايته ونالوا الشهادة، مؤكدة أنهن أمهات لشهداء أبرار غادروا عالمنا وستظل أمهاتهم يحيين ذكرى فقدانهم مدى العمر، ليس في كل عيد أو مناسبة فقط متحملين الآلام متحدين الفراق صابرين.

وكرمت المديرية خلال الاحتفال والدة الرائد محمود سامي عبدالرحمن، نجوي ابراهيم، أرملة العقيد تامر محمد محمدلطفي، والدة المجند احمد فؤاد كمال«سهير حسين»، أرملة الرقيب علي جلال السيد«رزقة فؤاد»، والدة الرقيب أمنية محمد رشدي«صابرة بركات عبدالله»، والدة الرقيب ابراهيم محمد عبدالعال«صفية ابراهيم احمد»، أرملة الرقيب احمد مبروك محمد«مروة احمد غفير» والدة المجند السيد محمد السيد«زينب احمد امام»، والدة مساعد شهيد السيد السيد البيهاص«عواطف عبدالرحيم معروف»، أرملة مساعد شهيد السيد محمد محمد منصور «وطنية عبدالعال».

فى سياق متصل، قدم ممثلون من برلمان الشباب الشكر والتقدير واعتزاز من شباب برلمان الإسكندرية للدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزاره بمناسبة عيد الأم، حيث ألتقت صباح اليوم وكيل الوزارة بشباب ممثلين من قبل برلمان شباب الإسكندرية، حيث قاموا باهدايها صورة بورتريه مزينه برسالة شكر وتقدير واعتزاز من شباب برلمان الإسكندرية لفخرهم بكونهم جزء من منظومه هذا الكيان ألا وهو برلمان الشباب وذلك فى اطار الإحتفال بعيد الأم واليوم العالمى للمرأة.

وأعربت صفاء الشريف عن سعادتها بنجاح تجربه الانتخابات الإليكترونية التى تمت وفق إجراءات احترازية عالية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى الذى يطبق فى تجربه برلمان الشباب يؤهل لهؤلاء الشباب الطريق الى مجلسى الشيوخ والنواب.

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