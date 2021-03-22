وزير الخارجية الأمريكي يبحث في بروكسل تقوية الروابط عبر الأطلسي

بدأ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، ‏اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل‏ للمشاركة في ‏اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتي تستمر حتى 25 مارس الجاري.‏وذكر نيد برايس ‏المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيلتقي خلال الزيارة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزراء خارجية الدول الأعضاء ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير ليين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية جوزيف بوريل، ونائبة رئيس الوزراء البلجيكي ووزيرة الشئون الخارجية صوفي ويلميس.‏وأشار المتحدث إلى أن بلينكن ‏سوف يركز على قوة العلاقات عبر الأطلسي واستمرار نجاح الحلف في حماية مصالح الدول الأعضاء ‏‏وتكييف الحلف مع التحديات الأمنية الجديدة ومع رغبة الإدارة الأمريكية في إصلاح وإنعاش ورفع مستوى الطموح في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.