«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة منتجات طبية بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المنتجات الطبية بأسيوط، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائي سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية.كما تطلب الشركة، مشرفين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس آداب، أو مؤهل متوسط.وتحتاج الشركة، مشرف جودة، وعاملة تأهيل مهني، وعمال إنتاج، وذلك من الجنسين، وسائقين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتطلب الشركة أيضا، عمال خدمات معاونة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0884960600، أو 0884960500، والتواصل مع المدير المسئول ديفيد رسمي، أو التوجه لمقر الشركة في المدينة الصناعية، عرب العوامر، أبنوب، أسيوط.