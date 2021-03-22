منتدى الحوار العربي الإفريقي يشيد بالعلاقات المصرية الصومالية

أشاد منتدى الحوار العربي الأفريقي برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي، بما نتج عنه اجتماع وزير الخارجية المصر سامح شكري ووزيري الشئون الخارجية والتعاون الدولي للصومال محمد عبد الرازق ووزير شئون رئاسة الجمهورية الصوماليه حسن معلم خليف، وتأكيدهم على تولى مصر تحقيق السلام والأستقرار فى الصومال الشقيق، فضلا عن تناولهم لجهود التعاون الثنائي بين البلدين فى جميع المجالات.و قالت مها الوكيل نائب رئيس منتدى الحوار العربي الافريقي ان العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية بدأت منذ عهد الفراعنة وذلك بإرسال البعثات التجارية المصرية الى الصومال، مضيفة أن مصر شاركت فى بداية العام السابق 2020 فى توقيع اتفاقية تعاون مع الصومال لنقل الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز، ونهاية العام، شارك في المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال والذي عُقِدَ بالعاصمة الصومالية مقديشو، حيث تم إيفاد السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، للمشاركة فيه، والذي أكد على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.و اشارت الوكيل الى ان مصر دائما تبحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى بما يعزز من السلم والأمن الإقليمى والقاري.