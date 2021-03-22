«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

عرضت الإعلامية عزة مصطفى تقريرا مصورا عن شاب مصاب بضمور العضلات ووالدته سيدة مسنة لم تعد قادرة على رعايته.





وقالت عزة مصطفى عقب عرض التقرير في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الرئيس السيسي استجاب لعلاج الشاب المصاب بضمور العضلات.





وقالت السيدة وهي تبكي: «الله يبارك له ومنتحرمش منه أبدا خليهولنا يا رب.. كل اللي عاوزاه اطمن على ابني».





وقال محمد لوالدته على الهواء: «كل سنة وانت طيبة، متعيطيش يا أما».





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