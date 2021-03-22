إطلاق اسم ناصر والسادات على ميدانين بالوادى الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان البساتين في الخارجة وإزالة الإشغالات التي تعوق عملية التطوير لمحيط الميدان.كما وجه بإطلاق اسم الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات على ميداني الساحة والبساتين بعد رفع كفاءتهما تخليدًاَ لذكراهما.في سياق آخر، قرر محافظ الوادي الجديد صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا بشهادة عدد من المرضي الذين تلقوا العلاج خلال فترة العزل بالمستشفى، وأشادوا بأداء فريق العمل بالمستشفى وتفانيهم في خدمة المرضى.