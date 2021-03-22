طرح أفيش فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربينى ومصطفى خاطر «صور»

الذي تخوض بطولته النجمة دينا الشربيني والفنان مصطفى خاطر.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر المقبل، ويحمل العمل شعار فئة الجمهور العام.فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبوسريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.