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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب البيطريين يخاطب وزير الزراعة لتثبيت أعضاء النقابة بالمحافظات

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:38 م
الدكتور خالد سليم،
الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين،
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السيد القصير، وزير الزراعة، لنقل وتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، وذلك لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية.

وأشار سليم إلى وجود درجات شاغرة على الموازنة العامة للدولة لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتى 3062016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها.

وذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو سنة 2021 على بند الأجور الثابتة وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مایو سنة 2012 حتي 3062016، ونصت علي نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل، كما يتم نقل من مضى عليهم ثلاث سنوات في بند «أجور موسميين» إلى بند الأجور الثابتة.

وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في جميع الجهات التنفيذية للطب البيطري، وذلك لأمن وأمان وسلامة الغذاء المواطن المصري والثروة الحيوانية.

وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور محمد عفيفي سيف، عضو مجلس النقابة العامة، أنه بالتوازي مع تلك الجهود فقد قامت النقابة بالاستعانة بالشؤون القانونية للنقابة لإقامة دعاوى قضائية للأطباء البيطريين المثبتين على الصناديق الخاصة بعدة محافظات، مثل: الشرقية والغربية والمنوفية، لنقل تثبيتهم من موازنة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك تضامنا مع الأطباء البيطريين ورغبة من النقابة في دعم حق أعضائها في استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية.

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