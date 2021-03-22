تطعيم 130 كاهنًا بلقاح كورونا في الإسكندرية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تطعيم الآباء الكهنة في الإسكندرية على مدار يومين بلقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا.وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان أنَّه تمَّ إعطاء حوالي 130 كاهنًا الجرعة الأولى على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.وتابعت أنَّ ذلك يأتي على هامش زيارة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية ومعه عدد من القيادات الطبية من مديرية الصحة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.