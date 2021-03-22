نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، لإنهاء الأزمة اليمنية، تأتي ضمن مبادرات سابقة منذ المبادرة الخليجية.وقال بن سلمان، في كلمة له اليوم، إن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة، مؤكدًا أن مبادرة السعودية تجسد اهتمامها باستقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.وصرح نائب وزير الدفاع السعودي: "ملتزمون بتنفيذ المبادرة بإشراف أممي حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة"، مشددًا: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية".وأوضح بن سلمان، أن مبادرة المملكة هدفها وقف معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالحه على الأطماع الإيرانية.