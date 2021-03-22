حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى بولاق

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار "محل سكن اثنين من المتهمين"، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.