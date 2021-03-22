شاكر عبد الحميد: هكذا توليت وزارة الثقافة

تحدث الدكتور شاكر عبد الحميد عن حيثيات توليه وزارة الثقافة، وكيف جاء الأمر، وذلك ضمن تقرير لم ينشر عن كيفية توليه وزارة الثقافة وكيف جاءه الخبر، قال عبد الحميد:" كنت ايامها أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة وقد كان قد مر على فى هذا المنصب ثلاثة شهور وكان الدكتور عماد ابو غازى هو وزير الثقافة وهو الذى اختارني فى منصب الأمين، وبعد أن استقال فى نهاية ٢٠١١ تم ترشيحى للمنصب.وتابع عبد الحميد:" قابلت الدكتور الجنزوري ثلاث مرات كان يسأل خلالها عني وعن علاقاتى بالمثقفين وإمكانيات تطوير العمل فى الوزارة وغير ذلك من الأمور، عن افكارى واهتماماتى وكانت مقابلات قصيرة لانه كان يقابل اكثر من مرشح فى المنصب الواحد وفى عدد كبير من الوزارات.وواصل:" وهكذا حتى أقسمت امام المشير طنطاوى ثم عملت فى الوزارة لمدة خمسة شهور مرت سريعا بحلوها ومرها والحمد لله.وأكد:" والله لازلت اتذكر هذا الرجل بالخير، كان أكبرنا سنا لكنه أكثرنا شبابا وحيوية وكان كل جلسة فى اجتماعات مجلس الوزراء يقول لنا لابد أن نقدم كل اسبوع خبرين او ثلاثة أخبار حلوة لبلادنا، وقد كان يفعل.وفي الأخير قال:" استطاعت هذه الوزارة ان تعيد الأمن وتعيد عجلة الاقتصاد والفن وغيرها بدرجة كبيرة الى مصر، ولابد عندما يكتب التاريخ بحق ان يذكر لهذا الرجل وكذلك للمشير طنطاوى ماقدماه من خدمات جليلة لبلدنا على الأقل هذا ما شاهدته على الرغم من كل الأحداث السلبية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت.