المملكة المتحدة تُسجل 17 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، في ثاني أقل إحصائية يومية منذ 28 سبتمبر الماضي، حيث سجلت وقتها 13 حالة وفاة.وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، اليوم الإثنين: فإن المملكة سجلت 5 آلاف و342 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقى 367 ألفا و6 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، و52 ألفا و612 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.