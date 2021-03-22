بوتين: روسيا تؤيد تضافر الجهود لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد بلاده لتوحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستعدادها للعمل مع الدول الأخرى في سبيل ذلك.وقال بوتين - خلال اجتماع حول ملف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين - "نريد أن يتحقق النجاح المشترك من خلال الجهود المشتركة، علاوة على ذلك، نعتقد أن النجاح المشترك في تطوير اكتساب المناعة في روسيا ودول الأخرى في العالم يمكن تحقيقه فقط بتضافر الجهود".وأضاف: "لقد أيدنا دائما توحيد هذه الجهود، وابتعدنا عن التسييس منذ البداية"، مشيرا إلى أن بعض الشركاء يرون نوعا من التسييس من جانبنا.وأعلن الرئيس الروسي أن عدد الدول التي أجازت استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" على أراضيها بلغ 55 دولة.