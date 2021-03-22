تطعيم مسنة ألمانية بلقاح كورونا: «التجربة ميه ميه» (فيديو)

استقبل مركز قلب مطروح، المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، الإثنين، سبعينية ألمانية الجنسية، لتلقيها اللقاح وسط إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوي، المسؤول عن لقاح كورونا والدكتور أحمد عز، مدير مركز قلب مطروح.قام العاملون في مركز القلب بالتأكد من الرسالة النصية التي تلقتها السيدة الألمانية على هاتفها المحمول إضافة إلى إجراء الفحوصات لها، تمهيدًا لتلقي اللقاح.ورافقت «الدستور» مارجريت سيد سليمان، ألمانية الجنسية، 73 عامًا، أثناء إجراء الفحوصات وتلقيها لقاح كورونا، قائلة إنها جاءت إلى مركز قلب مطروح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيدة بالخدمة الطبية والإجراءات الاحترازية المتخذة داخل مركز القلب لحماية المواطنين من احتمالية الإصابة.أوضحت مارجريت أنها أصرت على التطعيم بلقاح كورونا لحماية نفسها من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشدة المواطنين بضرورة التطعيم باللقاح، مؤكدة أنها سعيدة بالتجربة ولم تحدث لها أي أعراض:"اللقاح ميه ميه ومصر أم الدنيا".