برلماني: المرأة المصرية لم تبخل بالعطاء ولا التضحيات

قال النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن التقدير الشديد الذي تكنه الدولة المصرية للمرأة يؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل ما تقدمه المرأة في المجتمع.وأشاد «سعد» في بيان بتصريحات الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية وتقديمه التحية للمرأة المصرية ودورها.وأكد أنَّ المرأة ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، كما أنها السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة البلاد.ولفت إلى أنَّ التقدير الشديد للمرأة من جانب الرئيس السيسي والدولة المصرية، يدفع بها لاستعادة جميع حقوقها فهي نصف المجتمع، ولم تبخل بالعطاء ولا التضحيات طوال عمرها.وشدد على أن المرأة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي كل احترام وتقدير، ويتم الدفع بها إيمانًا بقدراتها إلى مختلف المناصب السياسية والتشريعية، ويكفي أن أكثر من ربع أعضاء مجلس النواب من النساء، وهناك نحو 8 وزيرات داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كما أن موقف المرأة المشهود خلال ثورة 30 يونيو 2013 يؤكد أنها كانت قوة رئيسية لوضع خط النهاية لحكم إخواني إرهابي أسود.