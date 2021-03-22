رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا توافق على استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:13 م
لقاح جونسون أند جونسون
لقاح جونسون أند جونسون
وكالات
طباعة
وافقت هيئة الدواء السويسرية، اليوم الإثنين، على التصريح مؤقتًا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية للأشخاص البالغين 18 عامًا فأكثر.

كانت سويسرا قد وافقت على استخدام لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا في حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح أسترازينيكا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أوصت في وقت سابق من الشهر الحالي بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، في دول الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاح يُعطى على جرعة واحدة، ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول: إن "السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم".

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فعالية اللقاح تصل إلى 67%.

وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ200 مليون شخص من اللقاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس