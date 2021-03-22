سويسرا توافق على استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

وافقت هيئة الدواء السويسرية، اليوم الإثنين، على التصريح مؤقتًا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية للأشخاص البالغين 18 عامًا فأكثر.كانت سويسرا قد وافقت على استخدام لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا في حين ما زالت تدرس طلب اعتماد لقاح أسترازينيكا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.كانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أوصت في وقت سابق من الشهر الحالي بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، في دول الاتحاد الأوروبي.وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاح يُعطى على جرعة واحدة، ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول: إن "السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم".ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فعالية اللقاح تصل إلى 67%.وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ200 مليون شخص من اللقاح.