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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره في 15 مايو

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:34 م
لعاطل قتل جاره
لعاطل قتل جاره
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل قتل جاره لسبه شقيقه في منطقة 15 مايو، بالسجن 7 سنوات ومصادرة السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بشير عبدالعال ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "عبدالرحمن. ع"، بدون عمل، بقتل المجني عليه محمد ممدوح عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية تطورت لشجار بينهما فاستل سلاحه الأبيض «مطواة قرن غزال» مشهرًا إياه في وجه خصمه فما وجد الأخير مخرجًا إلا باستحصاله على سلاح أبيض «سنجة» من مسكنه لدرء الاعتداء عنه بإصابته فركله طارحًا إياه أرضًا منتزعًا أداته السابقة الوصف، وانهال على ضحيته بها في مواضع متفرقة من جسده استقرت في كتفه اليمنى وصدره ورأسه ويمين عنقه حتى خارت قوى ضحيته مستسلمًا له غارقًا في دمائه فما وجد إلا مبتغاه بالخلاص منه فكال له الأخيرة فاستقرت بمقدمة كاتفه اليسرى قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

ونسبت النيابة للمتهم أنه أحرز سلاحين أبيضين «مطواه قرن غزال، سنجة» دون مسوغ من الضرورة الحرفية.

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