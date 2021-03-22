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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميقاتي: تشكيل الحكومة اللبنانية هو بداية معالجة الأزمات الاقتصادية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:46 م
نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق النائب نجيب ميقاتي، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل ضرورة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تأييده أي مبادرة دولية أو عربية من أجل جمع اللبنانيين وإيصالهم إلى الحلول المنشودة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به نجيب ميقاتي عقب زيارته ووفد من كتلة الوسط المستقل (الكتلة النيابية التي يترأسها) للبطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي. حيث أجمع الحضور على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتلافي المزيد من الانهيار الذي يتعرض له لبنان.

وتطرق ميقاتي إلى طرح "حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية" الذي سبق ودعا البطريرك الراعي إلى اعتماده، مشيرًا إلى أن كلمة حياد ربما تكون مصدرًا للخلاف بين اللبنانيين، في حين أن هناك إجماعا على "النأي بالنفس" عن الصراعات، وهو الأمر الذي اعتُمد في البيانات الوزارية لـ 5 حكومات سابقة، ويوصل إلى ذات الهدف الذي ينشده البطريرك الماروني.

وأوضح قائلا: "في لبنان هناك حالة عداء مع إسرائيل ولا نستطيع في الوقت الحاضر أن نأخذ دور الحياد، بل دور النأي بالنفس والابتعاد عن المشاكل الإقليمية وفي المنطقة، وألا يكون لبنان طرفا فيها، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر. نحن لا نريد التسبب بتفرقة بين اللبنانيين وأن نختلف على تعابير لا توصلنا إلى الحل المنشود".

وأضاف: "يُمكن أن نصل إلى الهدف المنشود بتعابير مقبولة من الجميع ولا تشكل أي تفرقة، خاصة وأن البطريرك الماروني بالاقتراح الذي قدمه لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، أكد التمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه وحسن تنفيذه. لا خلاف بيننا بما تقدم به البطريرك الراعي، ولكن نحن نشدد على أن تكون التعابير مقبولة من اللبنانيين، وهذا أفضل من التسبب بنقطة خلاف جديدة بينهم".

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