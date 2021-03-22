«بيضحّك الناس عليّا».. اعترافات قاتل صديقه بـ«موقف السلام»

كشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة عن أن السائق المتهم بقتل زميله في منطقة السلام اعترف بارتكابة الواقعة قائلًا: «شغالين مع بعض في الموقف من ٤ شهور وهو قبلها كان شغال في الشروق ومن وقت ما اشتغل معانا وهو بيستفزني ويحمّل العربية قبلي ويضحك الناس عليّا».وأضاف: «قبلها بيومين اشتريت مطوة ونويت إنه لو كرر الموضوع تاني وحمّل قبلي هعوره لكن ماكنتش عايز أقتله».وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق في مشاجرة على أولوية التحميل مع شخص آخر في السلام.