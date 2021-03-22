الأمم المتحدة ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم الإثنين: إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.