شاهد.. قصة كفاح «أم الصابرين» مع أبنائها من ذوي الهمم: «دي كل طلباتي»

قصة كفاح جديدة لأم أفنت حياتها من أجل خدمة 4 من أبنائها منهم اثنين من ذوي الاحتياجات أكبرهم 30 عامًا وأصغرهم 24 عامًا، وهى الست عفاف طلعت عبداللطيف التي نجحت بصبرها خلال تلك السنوات في تحدي مصاعب الحياة، بعد أن تركها زوجها لتكون الأم والأب لأسرة غير عادية.تقول عفاف، لـ"الدستور": "ربنا رزقني بـ4 أبناء هم رائد، أحمد، من ذوي الهمم (إعاقة ذهنية شديدة)، ورامي، متزوج، وعبد الرحمن الأصغر، طبعًا ده نصيبي وإرادة ربنا مفيش اعتراض".تشير عفاف إلى أنه من أصعب اللحظات التي مرت عليها موت زوجها منذ 5 سنوات، ثم موت ابنتها وهى في عمر السادسة كافحت معهم: "أملي فى الدنيا كلها أن ابني الصغير عبدالرحمن حد يتبنى موهبته في لعبة الكرة ليساعدني في تربية إخوته ويكون سند لهم".تواصل أم الصابرين حديثها: "ولادي الاتنين من ذوي القدرات غاليين عليا جدًا، ولا أنام الا اذا اطمأننت عليهم بل استيقظ كثيرا ليلا للاطمئنان عليهم خشية خروج أحدهم الي الشارع، وأقوم بإطعامهم ودخولهم الحمام، مش بقدر أنزل مكان من غيرهم، دايمًا فخورة بيهم".وطالبت الست عفاف المسئولين بالنظر لحالتها ومساعدتها وتبنى موهبة ابنها، إضافة إلى حاجتها إلى مسكن بدلًا من الشقة التى تسكن بها، لأن المنزل آيل للسقوط.