العراق والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.وأعرب حسين وفقا لبيان الخارجية العراقية حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة بما يحقق طموح الشعبين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.