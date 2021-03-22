وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته بالبوسنة والهرسك العلاقات الثنائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين: أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.