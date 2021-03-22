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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلن عن قضيتين بشأن إعادة فرنسيتين من سوريا

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:22 م
سوريا
سوريا
وكالات
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أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإثنين: أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتسمى الغرفة الكبرى، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا حيث احتجزتا مع أطفالهما.

والغرفة الكبرى التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا الأكثر أهمية "ستعقد جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة" وستصدر قرارها "بعد أشهر" من ذلك، كما ذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.

وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا وفقا للمحكمة.

وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في أبريل 2019 وسبتمبر 2020.

والفرنسيتان وأطفالهما محتجزون حاليا في مخيم الهول للاجئين (شمال شرق سوريا) الذي يضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.

وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من يوليو 2014 مع رفيقها الذي قتل في فبراير 2018. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في 14 ديسمبر 2014 و24 فبراير 2016 وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة: إن والديها قالا أمام المحكمة الفرنسية إن ابنتهما وأحفادهما "تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة".

أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في 28 يناير 2019.

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