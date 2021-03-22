رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عليا لحقوق الإنسان» تصدر تقريرًا عن جهود الدولة لتعزيز الحق في المياه

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:54 م
الأمانة الفنية للجنة
الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
محمد الشريف
طباعة
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بهذه المناسبة يتناول أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق في المياه، وذلك في إطار الاحتفال في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه.

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى باعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه.

ويوضح التقرير أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه انعكست في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري.

كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة.

ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي في ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنويًا، بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنويًا، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافًا والأعلى من بين دول العالم اعتمادًا على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.

يستعرض التقرير كذلك الدور المحوري لمصر في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، والذى يستهدف التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التـناحر والاستقطاب عند التعامل مع التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه. كما تؤكد مصر دومًا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

ويلقي الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية على مدار الفترة الماضية تزامنًا مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه في ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، حيث يقدم البيان –الذى وقعت عليه حتى تاريخه أكثر من 164 دولة- رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلًا من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية. ويركّز البيان على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالًا بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

موضوعات متعلقة

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)