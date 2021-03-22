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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«حكايات الروب الأسود 2» يكتبها أدهم العبودي

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:39 م
أدهم العبودي
أدهم العبودي
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اثنين فرنسيين نازلين سياحة في مركب «فندق عائم» ومعاهم بنتهم، البنت عندها ١٢ سنة، وعندها نسبة إعاقة، جوا المركب حياة كاملة (بازارات ومطاعم وبارات) البنت بتتمشى مع أبوها وأمها وعينها وقعت على بدلة رقص، الأجانب بيتجننوا بالحاجات دي وبيتعاملوا معاها بوصفها جزء من الفلكلور المصري، البنت دخلت تقيس البدلة، صاحب البازار راجل كريم وجدع قعدهم وجابلهم شاي، وقام يقيّس البدلة للبنت، البنت قلقت لما بدأ يتعامل بإيديه - وبشكل مش ملحوظ - بطريقة مريحتهاش، لكنّها ابتسمت وافترضت النية السليمة، شوية وحسّت بحاجة متخشّبة بتخبط فيها، بصّت عليه واتفزعت، طلعت تصرّخ، كان أبوها وأمها قاعدين برّا البازار، صاحب البازار الجدع طلع يجري وراها، ولإنه واخد فكرة إِن الجماعة الأجانب دول بايظين والدنيا معاهم سبهللة حاول يقنعهم إنه محصلش حاجة وده بيحصل كتير وغصب عنه وطبيعي تتحرك مشاعره تجاه بنتهم الجميلة، العيّلة، المعاقة.

لكنهم مستنوش ونزلوا على فرد الشرطة التابع للسياحة، عمل إشارة واصطحبهم وطلع بيهم على شرطة السياحة وعملوا محضر وجالي تليفون، فطلعت على شرطة السياحة بصفتي واحد من محامين القنصلية.

مباحث السياحة سمعوا الأب والأم والبنت وبعتوا جابوا صاحب البازار، كان واضح إنه ميفهمش يعني إيه واقعة تحرش لأنه بدأ يعتذر وحاول ينهي الموضوع، لكن المباحث جهّزت تحرياتها وقفّلت المحضر وطلعنا على النيابة.

جه مترجم والمحامي بتاع صاحب البازار حاول يقنع الأب والأم إِن صاحب البازار ده راجل محترم وبيعتذر عن سوء التفاهم ومستعد لأي تعويض مالي، الأب والأم بصولي وبصوا لبعض وراح الأب قايل للمترجم: إنها طفلة!

طبعًا الأب مش مستوعب المساومة اللي بتحصل، بس أنا كنت مستوعب.. مرت عليا قضايا كتير من النوع ده بس أطرافها مش أجانب، وغالبًا كانت بتنتهي بالصلح بنفس الطريقة، أبوها حاول يشرحلي إنه مش فاهم، هل هم فعلًا بيسمسروا في حق بنته؟! قلت للمحامي بتاع صاحب البازار: بلاش نتكلم معاهم كتير وخلينا نكمل في محضرنا أحسن، راح قايلي: صاحب البازار راجل مرتاح ومش هينساك، هنا الكلام انتهى، واضح إن صاحب البازار متعوّد على إنهاء نزواته بالفلوس، لكن الأب والأم اللي معايا مش متعودين على ده، مصرّين طبعًا إِنْ حق بنتهم يتجاب بشكل قانوني وشرعي.

رفضوا كل المحاولات لتدخل أي حد، وقعدوا على جنب لغاية ما النيابة بدأت تحقيق في الواقعة، الواقعة مش تحرش دي هتك عرض قاصر، فصاحب البازار خد ٤ أيام، وكعادة كل صاحب بازار اتهموني إني السبب في تعطيل التراضي، أهله كانوا مستهيفين اللي حصل، مكنوش متوقعين إِن الموضوع صعب قوي كده، ولا إن فيه آباء وأمهات ميفهموش المساومة على ولادهم، وفيهم واحد قالي: إيه يعني اللي حصل يا متر عادي، وفضلوا يجيبوا محامي في محامي أثناء تجديد الحبس لصاحب البازار، وبعد شهر اتخلى سبيله فعلًا، لكن بعدها بوقت قليل اتحددت جلسته قدام محكمة الجنايات.

الخواجات سافروا ومعملوش توكيل، فكان يجوز أحضر يوم الجلسة لكن دون مرافعة ولا طلبات لإني مش هعرف أدعي مدنيًا، كنت اتكلمت معاهم في موضوع الادعاء المدني وقالولي إحنا مش عايزين تعويض وكفاية يتحبس وده حق بنتنا.

حضرت فعلًا يوم الجلسة وأهل المتهم توقعوا ياخد براءة لأنهم لسه مستهيفين العملة الوسخة بتاعت ولدهم، لكنهم اتفاجئوا بحكم ٣ سنين رغم إني ما اتفاجئتش علشان قاري قانون العقوبات كويس.

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