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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:38 م
الياميش
الياميش
رضوي عبدالغني
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أيام ويحل الشهر الكريم ومن العادات لدينا شراء الياميش وهو من الرموز الشهيرة على المائدة في رمضان ويعتبر من المظاهر الرمضانية منذ العهد الفاطمي، ويعتبر من العادات والتقاليد لدى المصريين فالجميع يقوم بشرائها مع قدوم الشهر الكريم، مثل المشمشية، اللوز، والبندق، والقراصيا، والبلح والزبيب والجوز الهند.

ورصدت عدسة "الدستور" أسعار الياميش وحجم الإقبال عليه:

قال عادل العطار، أحد العطارين في منطقة المعز، إن أسعار الياميش لم تختلف عن أسعار الأعوام الماضية فسعر الزبيب يتراوح ما بين 60 جنيه لـ80 جنيه الإيراني، والقراصيا تختلف حسب نوعها فيتراوح سعرها من 60 لـ30 جنيها.

وأشار "إبراهيم" إلى تزايد إقبال الزبائن بصفة مستمرة على شراء الياميش، معلقا: "الزبائن السنة دي أحسن بكتير من السنة اللي فاتت دلوقتي حسينا إن في رمضان".

وأوضح "إبراهيم" أن سعر عين الجمل 260 جنيها للمقشر، والبندق المملح 270 جنيها وتختلف الأسعار ما بين كل محل وآخر، والمشمشية 200 جرام بـ 25 جنيها، و400 جرام بـ 50 جنيها، قراصيا جامبو 200 جرام بـ 20 جنيها، و400 جرام بـ 40 جنيها، قراصيا بدون نوى 200 جرام بـ 24 جنيها، و400 جرام بـ 48 جنيها والتمر هندي 25 جنيها.
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد
مع قرب رمضان الياميش ينعش الأسواق.. و«العطارون»: الإقبال في تزايد

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