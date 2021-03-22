ضبط 5 أطنان سمك مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، الإثنين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة ومنتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 4.600 طن سمك هارنج مجهول المصدر، وكمية من أسماك الماكريل المجمدة بكمية قدرها 675 كيلو مجهولة المصدر وعدم وجود الإفراجات والمستندات الدالة على مصدرها.كما تمكنت الحملة من ضبط أحد الثلاجات التبريد والتجميد بإعادة تعبئة بلح كميه قدرها 500 كيلو جرام بداخل كراتين للتصدير بدون سجل صناعى، وتم تحرير محاضر بالمخالفة وتسليمها إلى مركز شرطة كفرالدوار، وذلك لعرضها على النيابة العامة.