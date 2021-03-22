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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء مهرجان الإمارات وكوريا الجنوبية الثقافى 31 مارس

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:54 م
مهرجان الإمارات وكوريا
مهرجان الإمارات وكوريا الجنوبية الثقافي
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تنظم وزارة الثقافة والشباب الإماراتية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية، خلال الفترة من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، مجموعة من الفعاليات الثقافية، ضمن مهرجان كوريا والإمارات، بمناسبة مرور "عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري" تحت شعار "تلاقي الثقافات" للتعبير عن عمق العلاقات والتطورات الثقافية بين البلدين والتقارب الثقافي بينهما.

وأوضحت وزارة الثقافة الإماراتية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن برنامج المهرجان يتضمن تقديم باقة من الفعاليات والبرامج الثقافية المتنوعة عن بعد، عبر الاتصال المرئي، برعاية وزارتي الثقافة والشباب الإماراتية والرياضة والسياحة الكورية، وبتنظيم مشترك بين الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي التي يرأسها ويديرها يونغجون كيم، والمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي بإدارة يونغراك كيم.

وقال هيي هوانغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري، في تصريح: "إن كوريا والإمارات صديقان حقيقيان استمرا في التبادل الثقافي لأكثر من 40 عامًا".

وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة "كوفيد19"، فإن هذه المعارض التي ستتم عبر الإنترنت ستكون فرصة لنبني معًا مجتمعًا ثقافيًا موجهًا نحو المستقبل ولنتمكن معًا من توسيع التبادلات الثقافية عبر العالم العربي.

يذكر أن نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، وهيي هوانغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا الجنوبية، قد التقيا في نوفمبر 2019 خلال المنتدى الدولي لوزراء الثقافة في مقر اليونيسكو، وتم بينهما توقيع مذكرة تفاهم لاعتبار عام 2020 "عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري" للاحتفاء بمرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

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