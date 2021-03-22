وزير الصحة العراقى يبحث مع السفير المصرى تعزيز التعاون فى مواجهة كورونا

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بحث وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي مع السفير المصري وليد إسماعيل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، خاصة في مجال مجابهة جائحة كورونا.واستعرض الجانبان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين وناقش إمكانية زيادة افاق التعاون بين الطرفين في المجالات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات العلمية في مختلف التخصصات الطبية.من جهته أبدى السفير المصري استعداد الجانب الجانب المصري للتعاون مع العراق، مشيدًا بجهود وزارة الصحة العراقية وإدارتها في مواجهة الجائحة.وشدد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، على ضرورة التعاون بين العراق ومصر، فيالمجالات.وتبادل السيد عمار الحكيم والسفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل "وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأكد "أهميّة مصر لجوارها العربي والإقليمي وضرورة استعادتها لدورها في المنطقة"، مبينًا "ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد والقاهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية".وأشار السيد عمار الحكيم، إلى "طبيعة الفرص الاستثمارية التي يقدمها العراق" داعيًا الى "حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين".