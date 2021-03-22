الفيلم المصري «كباتن الزعتري» يواصل رحلته مع المهرجانات العالمية

أعلنت إدارة مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلا الوثائقية CPH:DOX السينمائى الدولي في دورتها الثامنة عشرة عن اختيار الفيلم المصري كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية، التي ستعقد بين يومي ٢١ من أبريل القادم وحتى ٢من مايو المقبل.لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا، الذي تم اختياره فيه كواحد من افضل ١٥ فيلما بالمهرجان فيه ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف.يقدم المهرجان أقسامًا موازية منسقة ومنسقة للضيوف في السنوات الأخيرة، قام فنانون وصناع أفلام مثل The xx وAnohni وHarmony Korine وAnimal Collective وNan Goldin وDouglas Gordon وBen Rivers & Ben Russell وAi Weiwei وThe Yes Men وOlafur Eliasson وNaomi Klein & Avi Lewis بتنسيق الفيلم برامج حصرية لـ CPH: DOX.وبهذا ينضم المخرج والمنتج على العربي لكل هذه الكوكبة من المخرجين الكبار وعبر علي عن فخره بالمشاركة في مثل هذا المهرجان الضخم والكبير، وأن يحقق اول أفلامه يحقق كل هذه المشاركات وردود الأفعال لهو شيء يبعث على السعادة.ويرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلا الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربي، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.