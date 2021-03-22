رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفيلم المصري «كباتن الزعتري» يواصل رحلته مع المهرجانات العالمية

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:44 م
كباتن الزعتري
كباتن الزعتري
منار إبراهيم
طباعة
أعلنت إدارة مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلا الوثائقية CPH:DOX السينمائى الدولي في دورتها الثامنة عشرة عن اختيار الفيلم المصري كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية، التي ستعقد بين يومي ٢١ من أبريل القادم وحتى ٢من مايو المقبل.

لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا، الذي تم اختياره فيه كواحد من افضل ١٥ فيلما بالمهرجان فيه ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف.

يقدم المهرجان أقسامًا موازية منسقة ومنسقة للضيوف في السنوات الأخيرة، قام فنانون وصناع أفلام مثل The xx وAnohni وHarmony Korine وAnimal Collective وNan Goldin وDouglas Gordon وBen Rivers & Ben Russell وAi Weiwei وThe Yes Men وOlafur Eliasson وNaomi Klein & Avi Lewis بتنسيق الفيلم برامج حصرية لـ CPH: DOX.

وبهذا ينضم المخرج والمنتج على العربي لكل هذه الكوكبة من المخرجين الكبار وعبر علي عن فخره بالمشاركة في مثل هذا المهرجان الضخم والكبير، وأن يحقق اول أفلامه يحقق كل هذه المشاركات وردود الأفعال لهو شيء يبعث على السعادة.

ويرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلا الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربي، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.

موضوعات متعلقة

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)