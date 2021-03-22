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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1330 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات فى الكويت

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:52 م
كورونا و7 وفيات في
كورونا و7 وفيات في الكويت
ا ش ا
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سجلت وزارة الصحة الكویتیة، 1330 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 220 ألفا و455 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1233 حالة.

وأوضح السند، أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 246 حالة، لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 14244 حالة.

وأكد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضیة بلغ 9079 مسحة، لیبلغ مجموع الفحوصات 1976289 فحصا.. مشیرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغت 6ر14%.

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