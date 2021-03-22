10 نصائح مهمة لسائقي السيارات في الطقس المتقلب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود بعض التقلبات في طقس اليوم الإثنين، حيث أشارت إلى أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحتى جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مع سقوط بعض الأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى، وهبوب عاصفة ترابية على بعض المناطق في البلاد.وتستعرض "الدستور" في السطور التالية 10 نصائح لقيادة آمنة في الطقس المتقلب.- الحرص على وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.- إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.- تنظيف نوافذ السيارة والمرايا الجانبية لرؤية واضحة لمساعدة في القيادة الآمنة.- إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.- التأكد بالأساس من نظافة الزجاج الأمامي لوضوح الرؤية.- يجب عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.- متابعة النشرة الجوية، قبل القيادة في الظروف الجوية السيئة.- يجب التأكد من سلامة إطارات السيارة، وعند وجود أعطال يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.- التأكد من ربط حزام الأمان جيدا، لحمايتك من أي حوادث في الطريق.- ينصح بمضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، لتفادي الحوادث في الطقس المتقلب.